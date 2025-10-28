Sicurezza e degrado in centro, Fratelli d’Italia torna a chiedere più controlli

Il tema lunedì sera in consiglio comunale

La vicesindaco Piazza: “Abbiamo contezza di alcuni problemi, richiesto al Questore intervento mirato nelle zone più problematiche”

LECCO – “Se andiamo avanti così toccherà regalare ai nostri giovani lo spray al peperoncino più che gli abbonamenti bus o i diari scolastici”. Fratelli d’Italia torna all’attacco sul tema sicurezza. Lunedì sera in consiglio comunale sia il capogruppo Emilio Minuzzo che il consigliere Marco Caterisano hanno riacceso i riflettori sugli episodi di violenza e degrado in città che si sono verificati nelle ultime settimane. Dalla rissa in via Roma alla presenza poco rassicurante di ‘campanelli’ di giovani in alcune zone della città (“sembra si scambino figurine ma o i miei dubbi si tratti effettivamente di figurine” il commento amaro di Caterisano), i meloniani sono tornati a chiedere un intervento e più controlli.

“La Polizia Locale – ha risposto la vicesindaco Simona Piazza – è costantemente impegnata a 360 gradi, anche sulla sicurezza in città affiancando le altre forze dell’ordine. I servizi ad alto impatto ci sono, non quotidianamente ma vedono sempre i nostri agenti in prima fila nel supportare le operazioni. I problemi, ne abbiamo contezza, ci sono e sono differenti, dallo spaccio al degrado al disturbo. Di recente abbiamo mandato una richiesta al Questore per incrementare i controlli in alcune aree più problematiche, stiamo aspettando convocazione per pianificare gli interventi”.

Durante il ‘question time’ Caterisano ha denunciato anche lo stato di cattiva manutenzione delle piazze del centro: “Le persone cadono e si fanno male per colpa di lastre sconnesse, rotte e rattoppate in maniera discutibile, perché questa incuria? Invito l’assessore (Sacchi, ndr) a fare un giro per rendersene conto personalmente”.