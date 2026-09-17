Sicurezza, la Zona Rossa sarà prorogata fino a Natale. Oltre 6.300 persone controllate

E’ quanto deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Al vaglio anche l’impiego dei militari di “Strade Sicure”

LECCO – La Zona Rossa (cioè a Vigilanza Rafforzata) a Lecco sarà prorogata fino alle prossime festività natalizie. È quanto deciso oggi, giovedì 17 settembre, dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in Prefettura a Lecco e presieduto dal Prefetto Paolo Ponta.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Lecco Filippo Boscagli e l’Assessore alla sicurezza del Comune di Lecco Marco Caterisano, la Provincia, i vertici delle Forze di Polizia e della Polizia Locale e, per il primo punto all’ordine del giorno, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco Ezio Domenico Basso.

La proroga è stata condivisa al termine del confronto tra le diverse componenti istituzionali, alla luce dei risultati del monitoraggio effettuato durante il periodo di applicazione della misura. I controlli sono stati rafforzati nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado e marginalità urbana. I numeri illustrati durante la riunione parlano di oltre 6.300 persone controllate, numerosi provvedimenti di prevenzione e 32 ordini di allontanamento. Secondo quanto evidenziato dal Comitato, la presenza delle Forze di Polizia e la possibilità di adottare provvedimenti amministrativi hanno contribuito a migliorare i livelli di sicurezza effettiva e percepita.

“Strade Sicure” alla stazione

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema dell’eventuale assegnazione al territorio lecchese di contingenti dell’operazione “Strade Sicure”. È stata registrata una convergenza sull’utilità che potrebbe avere la presenza di personale militare a supporto dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate della città. Particolare attenzione è stata rivolta alla stazione ferroviaria, dove l’impiego dei militari potrebbe contribuire ad aumentare ulteriormente la presenza dello Stato e la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Furti in abitazione

Tra gli argomenti affrontati anche quello dei furti in abitazione, fenomeno che continua a destare preoccupazione in diverse zone della provincia e, in particolare, in alcuni rioni di Lecco. Il Comitato ha esaminato l’andamento del fenomeno, confermando l’attenzione delle Forze di Polizia, che proseguiranno con servizi mirati di prevenzione e contrasto dei reati predatori nelle aree maggiormente esposte.

Accanto ai controlli, è stata sottolineata l’importanza della prevenzione passiva, attraverso sistemi di allarme, una corretta illuminazione e strumenti di videosorveglianza.

Videosorveglianza, via libera a quattro Comuni

Il Comitato ha infine espresso parere favorevole ai progetti per l’installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza presentati dai Comuni di Calolziocorte, Lierna, Oggiono e Santa Maria Hoè.

Gli interventi sono stati ritenuti coerenti con gli obiettivi di prevenzione e sicurezza urbana e finalizzati a rafforzare il controllo del territorio e il supporto all’attività delle Forze di Polizia. Durante l’incontro sono stati quindi firmati i Patti per la sicurezza urbana tra la Prefettura e i quattro Comuni.