Sicurezza stradale, il bilancio dell’operazione Smart

Pattugliamenti e controlli extra nei fine settimana di novembre

A Lecco controllate 324 persone e 266 veicoli

LECCO – Si è conclusa con successo l’operazione ‘SMART’ (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio) sulle strade lombarde promossa da Regione per aumentare i controlli di sicurezza. Nei due fine settimana del 21-22 e 28-29 novembre in Lombardia sono state controllate 28.947 persone e 24.715 veicoli grazie al lavoro di 2.879 agenti, con il coinvolgimento di 337 enti locali. Un risultato reso possibile grazie allo stanziamento di 497.000 euro a favore delle Polizie locali promosso dall’assessorato alla Sicurezza e Protezione civile di Regione Lombardia.

“L’operazione ‘SMART’ si conferma un esempio efficace di collaborazione tra Regione Lombardia – sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa –, Polizie locali e Forze dell’ordine. I risultati ottenuti dimostrano quanto sia fondamentale presidiare il territorio con controlli mirati e coordinati, soprattutto nelle fasce orarie più critiche. Voglio esprimere il mio sincero ringraziamento agli agenti e a tutte le pattuglie impegnate in questi giorni: il loro lavoro, svolto con professionalità e senso del dovere, ha permesso di aumentare la sicurezza sulle nostre strade e nelle nostre città. Questo successo – conclude La Russa – ci incoraggia a proseguire con determinazione nel rafforzare ogni azione a tutela dei cittadini lombardi”.

Nel complesso, nei quattro giorni di controlli straordinari nelle ore serali, sono stati elevati 3.148 verbali ed eseguiti 173 fermi e sequestri. Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze: 16.723 i conducenti sottoposti al controllo alcolemico, con 241 positivi; i drug test effettuati sono stati 304, con 22 esiti positivi. L’attività delle Polizie locali ha portato al ritiro di 337 patenti, a conferma della rilevanza dei comportamenti sanzionati.

Determinante anche il contributo delle Forze dell’ordine, con la partecipazione di 21 pattuglie della Polizia di Stato, 57 dei Carabinieri e 8 della Guardia di Finanza, che hanno operato in sinergia con le Polizie locali per garantire una presenza capillare e coordinata.

Di seguito i dati che hanno riguardato il territorio lecchese: