Sicurezza sul lavoro, raffica di irregolarità: 17 imprenditori denunciati nel Lecchese

Tra gli interventi più rilevanti la sospensione di un cantiere edile a Pescate, dove non erano state adottate misure idonee a proteggere i dipendenti

Le ispezioni hanno coinvolto più comparti economici, evidenziando gravi inadempienze a tutela dei lavoratori. Ammende per un importo complessivo di 307.507 euro

LECCO – Controlli straordinari sul rispetto delle norme a tutela dei lavoratori in provincia di Lecco. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, affiancati dalle Stazioni dell’Arma del territorio e con il supporto dell’elicottero del Nucleo di Orio al Serio, hanno portato a termine negli ultimi giorni un’articolata attività ispettiva che ha fatto emergere numerose irregolarità in diversi comparti produttivi.

Le verifiche hanno interessato cantieri edili, aziende metalmeccaniche, esercizi commerciali, attività di ristorazione e imprese di pulizia. In questo contesto sono state riscontrate gravi inadempienze in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, con conseguenti denunce, sanzioni e provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali.

In totale sono diciassette gli imprenditori denunciati per violazioni che spaziano dalla sicurezza sui luoghi di lavoro alla normativa sulla videosorveglianza, dalla mancata formazione su primo soccorso e prevenzione incendi all’assenza o irregolare tenuta della segnaletica di sicurezza e del documento di valutazione dei rischi. Tra gli interventi più rilevanti figura la sospensione di un cantiere edile a Pescate, dove non erano state adottate misure idonee a proteggere i dipendenti impegnati in prossimità di linee elettriche con parti attive non protette.

Nel corso dell’operazione sono stati complessivamente identificati 147 lavoratori. Le violazioni accertate hanno portato all’elevazione di ammende per un importo complessivo di 307.507 euro, oltre a sanzioni amministrative pari a 3.000 euro. Un bilancio che restituisce la dimensione di un’attività di controllo capillare e mirata, volta a rafforzare il rispetto delle regole e la sicurezza nei luoghi di lavoro sul territorio lecchese.