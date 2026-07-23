Silvester morto sul lavoro a 27 anni, il ricordo dell’associazione che lo aveva accolto

Il giovane camerunense morto nella galleria Monte Piazzo aveva trovato ospitalità nel CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) gestito da Il Gabbiano

L’associazione ne ricorda la storia: “Che il suo nome non resti soltanto una riga di cronaca”

COLICO – È morto nella notte mentre era al lavoro Silvester, 27 anni, originario del Camerun. Il giovane, impiegato in un cantiere nella galleria Monte Piazzo sulla ss36, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Una tragedia che riporta al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle condizioni di tanti lavoratori stranieri impiegati nei settori più pesanti e rischiosi.

Silvester era stato accolto, al suo arrivo in Italia, dal Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) gestito dall’associazione Il Gabbiano. L’associazione ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sui propri canali social, esprimendo cordoglio per la sua scomparsa e proponendo una riflessione sul modo in cui vengono raccontate le storie dei lavoratori migranti.

Di seguito il testo integrale del comunicato.

“Stanotte è morto sul lavoro un ragazzo che abbiamo conosciuto nel nostro CAS. Si chiamava Silvester, aveva 27 anni ed era arrivato dal Camerun.

Aveva fatto quello che da anni sentiamo ripetere come condizione per essere accettati: lavorare, integrarsi, non dare fastidio. Lo faceva davvero. Ogni giorno. Nelle gallerie, in uno di quei lavori pesanti, invisibili e pericolosi che troppo spesso vengono lasciati a chi ha meno possibilità di scegliere.

Oggi i giornali parlano dell’incidente, ma quasi nessuno scrive che era un immigrato. Ed è impossibile non notare il paradosso: quando un migrante viene arrestato, la sua nazionalità finisce nel titolo. Quando muore lavorando, diventa irrilevante. Sparisce. Come se il suo essere immigrato fosse utile solo a costruire paura, mai a raccontare chi tiene in piedi questo Paese.

L’Italia vive anche grazie alle braccia degli stranieri. Li vuole indispensabili, ma raramente li riconosce come parte della comunità. Invisibili quando lavorano, visibili soltanto quando fanno notizia nel modo “sbagliato”.

Ma prima di tutto questo, Silvester era una persona con una storia, degli affetti, dei sogni. Ha attraversato il mondo per costruirsi una vita e l’ha persa mentre faceva un lavoro che molti rifiutano. Se crediamo che il lavoro dia dignità, quella dignità va riconosciuta a tutti.

Alla sua famiglia in Camerun va il nostro abbraccio più sincero. Vogliamo che sappiano che qui qualcuno ricorda Silvester per la persona che è stata. Che il suo nome non resti soltanto una riga di cronaca. Perché ogni volta che scegliamo quali dettagli cancellare, stiamo già facendo politica”.