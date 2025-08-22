S’infortuna nei pressi del rifugio Bogani, elisoccorso

La richiesta di intervento è stata lanciata nel pomeriggio di oggi

Il 53enne vittima di una caduta è stato elitrasportato all’ospedale in codice giallo

ESINO LARIO – Un escursionista di 53 anni è stato elisoccorso nel pomeriggio di oggi, venerdì, a seguito di un infortunio causato, probabilmente, da una caduta. Il 53enne si trovava nei pressi del rifugio Bogani, sul versante settentrionale del Grignone (Grigna Settentrionale), dove è stato raggiunto dell’elisoccorso decollato da Sondrio.

Lo staff tecnico medico ha prestato le prime cure all’uomo quindi, una volta stabilizzato, è stato elitrasportato all’ospedale in codice giallo. Preventivamente allertata anche la squadra di Dervio del Soccorso Alpino Stazione Valsassina Valvarrone qualora fosse stato necessario un supporto nelle operazioni di soccorso.