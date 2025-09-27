Smottamento oggi sulla SP63 tra Ballabio e Morterone, ma strada già riaperta

L’intervento è iniziato alle 16 circa, con squadre dei Vigili del Fuoco e tecnici provinciali

MORTERONE -Nel pomeriggio di oggi, sabato, uno smottamento ha interessato la Strada Provinciale 63, che collega Ballabio a Morterone, rendendo necessaria l’immediata chiusura del tratto coinvolto. Grazie al celere intervento della Provincia di Lecco, la carreggiata è stata rapidamente ripristinata e la strada riaperta, mentre il punto di distacco dello smottamento resta sotto stretta osservazione.

Sul posto sono intervenuti i sindaci di Morterone, Dario Pesenti, e di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola. Quest’ultimo ha ringraziato la Provincia e, in particolare, il vice presidente Mattia Micheli, sottolineando “la tempestività dell’intervento che ha permesso di riaprire la strada in poche ore”.

Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco ha collaborato alle operazioni lungo il tratto interessato, assicurando la messa in sicurezza della zona e supportando il ripristino della viabilità. Al momento non sono stati segnalati feriti, mentre le autorità locali raccomandano prudenza agli automobilisti e invitano a seguire eventuali deviazioni segnalate.