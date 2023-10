Piccolo smottamento sopra il parcheggio multipiano a Varenna

La richiesta di intervento è stata lanciata nel primo pomeriggio di oggi, sabato

Provvisoriamente inagibili il quarto e il quinto piano del parcheggio

VARENNA – Dalla parete rocciosa posta sopra il parcheggio multipiano di Varenna situato in via Polvani di fronte a Villa Monastero, si sono staccati alcuni massi. Il piccolo smottamento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato, con la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto si sono portate le squadre dei pompieri e il funzionario tecnico del Comando di Lecco. I Vigili del Fuoco dopo il sopralluogo hanno messo in sicurezza l’area delimitando le aree a rischio. L’intervento è terminato alle 18.30.

In seguito a quanto accaduto e per questioni di sicurezza, sono stati dichiarati provvisoriamente inagibili, in via cautelativa, il quarto e quinto piano del parcheggio.