Soccorsi a Pagnona, un uomo di 71 anni morto a causa di un malore

PAGNONA – Si sarebbe sentito male mentre percorreva un sentiero nella zona di Pagnona. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per un uomo di 71 anni. L’allarme è scattato intorno alle 14.30 di oggi, lunedì 12 ottobre.

Allertato l’elisoccorso da Como, assieme ai tecnici del Soccorso Alpino della stazione Valsassina, a un’ambulanza della Croce Rossa di Premana e alle forze dell’ordine. L’uomo, G.T. le sue iniziali, si sarebbe sentito male e i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Soltanto ieri, domenica, sempre a causa di un malore, un’altra persona molto conosciuta in Valsassina (Danilo Ticozzi di 72 anni molto attivo a Pasturo) era rimasta vittima di un malore fatale sui sentieri sopra al paese.