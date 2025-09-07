Soccorsi alle Betulle, 9 intossicati alla festa degli Alpini

Dopo pranzo tra i presenti i primi sintomi riconducibili ad un’intossicazione alimentare

Da chiarire la causa. Cinque persone in ospedale

MARGNO – La tradizionale festa degli Alpini alle Betulle improvvisamente rovinata da una serie di malori che hanno colpito diversi partecipanti nel corso del pomeriggio di domenica.

Alcune persone, dopo aver pranzato, hanno iniziato ad accusare nausea, dolori addominali e altri sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare. La situazione ha destato preoccupazione, costringendo gli organizzatori a richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti il Soccorso Alpino e diverse unità sanitarie, anche l’elisoccorso da Bergamo, che hanno prestato le prime cure ai presenti. Stando alle informazioni raccolte sarebbero almeno nove gli intossicati, i cui cinque sono stati accompagnati in ospedale per ulteriori accertamenti, ma al momento non risultano situazioni di particolare gravità.

Resta da chiarire con precisione la causa dei malesseri.