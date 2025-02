Soccorsi in azione di primo mattino per due incidenti: a Garlate e sulla SS36

Un 29enne ferito a Garlate e due giovani coinvolti in un sinistro sulla SS36. Soccorsi e forze dell’ordine impegnati, ma fortunatamente nessun ferito grave

GARLATE / LECCO – Due incidenti stradali hanno segnato la prima mattinata di oggi, domenica, sulle strade della provincia di Lecco, impegnando i soccorritori e le forze dell’ordine. Il primo sinistro si è verificato intorno alle 6:05 a Garlate, lungo via Statale, poco prima della rotonda del Ruminon.

Un uomo di 29 anni, alla guida di una Dacia Duster in marcia in direzione di Garlate, ha perso improvvisamente il controllo dl mezzo, ribaltandosi. Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto dei Vigili del Fuoco di Lecco, di un’ambulanza della Volontari Calolzio in codice rosso e delle forze dell’ordine.

Dopo la valutazione dei sanitari, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo alle 6.58. Toccherà agli agenti della Polizia stradale, intervenuti per i rilievi, stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le cause che hanno portato il 29enne a perdere il controllo del mezzo.

Poco più di un’ora dopo, intorno alle 7:11, un altro incidente ha interessato la SS36 in direzione nord, poco dopo il terzo ponte. Due le persone coinvolte: una donna di 25 anni e un uomo di 28. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Lecco per i rilievi e la gestione del traffico. Due ambulanze della Croce Rossa di Lecco e della Croce Rossa di Galbiate sono state inviate, ma fortunatamente nessuno dei due feriti ha richiesto il trasporto in ospedale. Anche un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello è giunto sul posto, concludendo l’intervento senza ulteriori necessità di trasporto sanitario.

Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le aree interessate dagli incidenti, ma la situazione è tornata alla normalità subito dopo le operazioni di soccorso.