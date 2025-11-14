Soccorsi in azione per recuperare due escursionisti sul Resegone

Le operazioni di recupero complicate dalla nebbia

I due avrebbero sbagliato sentiero scendendo dal Bobbio

LECCO – Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì, in Resegone, per recuperare due escursionisti in difficoltà nel Canale Bobbio. L’allarme è scattato verso le 16.

Stando a quanto appreso, sembra che i due, terminata la ferrata Gamma 2, abbiamo preso il canale Bobbio in discesa finendo fuori sentiero in una zona impervia. In volo si è alzato l’elisoccorso ma le operazioni di recupero sono state complicate dalla nebbia.

In posto i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco: i due sono stati recuperati e portati a valle.