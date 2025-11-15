Soccorso al Moregallo un sub 43enne, trasportato all’ospedale in codice giallo

Ambulanza di Valmadrera e automedica sul posto per assistere il sub

La chiamata ai soccorsi è scattata questa mattina alle 9.30 circa

MANDELLO DEL LARIO (MOREGALLO) – Un sub di 43 anni è stato soccorso questa mattina, sabato, intorno alle 9.30 nella zona del Moregallo, nel territorio comunale di Mandello del Lario.

L’uomo avrebbe avuto un problema durante l’attività subacquea: al momento non è noto se si sia trattato di un malessere, di una manovra errata in immersione o in fase di risalita, oppure di altre cause.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e l’automedica. Dopo le prime cure, il 43enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo.