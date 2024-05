Soccorso Alpino, due interventi in Pialeral e sopra Premana

Donna infortunata in Pialeral, è stata elisoccorsa e trasportata in Ospedale

Falso allarme sopra Premana: l’escursionista è giunto in autonomia al Rifugio Varrone dove l’attendeva un amico, preoccupato per il ritardo

PASTURO/PREMANA – Mobilitazione per il Soccorso Alpino stazione Valsassina nel pomeriggio di oggi, domenica 12 maggio.

Intorno alle 13 la chiamata è scattata per una donna di infortunata ad una caviglia in Pialeral, zona ex rifugio Tedeschi. L’escursionista è stata raggiunta dai tecnici del Cnsas e dall’Elisoccorso di Como e trasportata in ospedale in codice verde dall’elicottero.

Nel frattempo i soccorsi sono stati allertati per una ricerca disperso a Premana: a dare l’allarme un escursionista giunto al Rifugio Varrone e preoccupato per il mancato arrivo del compagno di camminata. Per le ricerche sono stati mobilitati anche i Vigili del Fuoco.

L’allarme è rientrato quando l’escursionista dato per disperso è arrivato in autonomia al rifugio.