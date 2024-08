Soccorso Alpino: quattro interventi per i tecnici della stazione Valsassina-Valvarrone

Tanti gli escursionisti sulle montagne del nostro territorio

Due malori, una caduta e una escursionista sfinita

VALSASSINA – In questo periodo ci sono molte persone e turisti in Valsassina: ieri, giovedì 8 agosto, i tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone sono stati impegnati in quattro interventi di soccorso. Il primo al mattino, in collaborazione con la Stazione della Val Brembana, VI Delegazione Orobica, per il soccorso di un escursionista al rifugio Grassi, al confine tra le province di Lecco e Bergamo. Nell’intervento è stato coinvolto anche l’elicottero della Guardia di finanza, decollato dalla base di Venegono (VA).

Il secondo intervento per una persona caduta all’alpeggio di Barconcelli, nel comune di Premana. Erano già presenti sul posto dei tecnici del Cnsas, che hanno prestato i primi soccorsi; di seguito è intervenuto l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. In contemporanea, verso le 12, intervento dell’elisoccorso di Como per una persona che è stata male nella zona dei Piani di Bobbio, comune di Barzio.

L’ultimo intervento alle ore 19.30 per una escursionista di 54 anni sfinita nella zona di Artavaggio. Una squadra è salita con il mezzo fuoristrada per il recupero; una volta raggiunta la donna e valutate le condizioni sanitarie, in accordo con la centrale SOREU dei Laghi è stato deciso di fare intervenire l’elisoccorso di Brescia per il recupero e il trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso verso le ore 22.30.