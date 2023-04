Sorpresa dal maltempo, soccorsa una persona sul Monte Barro

Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi

GALBIATE – Stava effettuando un’escursione sul Monte Barro quando una persona è stata sorpresa dal temporale, bloccata e infreddolita sono intervenuti i soccorsi per riportarla a valle. Intervento della squadra Saf dei Vigili del fuoco di Lecco intorno alle 17.30 di oggi, domenica, per aiutare la persona in difficoltà. Dopo averla raggiunta i Vigili del Fuoco hanno riaccompagnato a valle in sicurezza la malcapitata.