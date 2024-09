Spaccata al negozio Lario eBike, rubate 7 bici elettriche

E’ successo lunedì notte, i ladri hanno sfondato la vetrina con un furgone

L’amarezza del titolare: “A fine novembre chiuderò l’attività, già in difficoltà. E’ la ciliegina sulla torta”

LECCO – Spaccata al negozio Lario eBike in via Cimabue: lunedì notte ignoti hanno sfondato la vetrina con un furgone rubando sette biciclette elettriche. “E’ successo intorno alle 3.15, avevo l’allarme e mi hanno subito contattato, in meno di 20 minuti ero in posto, c’erano i Carabinieri ma oramai il danno era fatto” racconta con amarezza Sergio Gianola, titolare dell’attività.

Il colpo è stato effettuato nella maniera più ‘classica’: “E’ successo anche ad altre persone che conosco con negozi di bici, sfondano la vetrina usando il furgone come ariete, caricano il bottino e ripartono. Sapendo di queste spaccate avevo provato a proteggermi rinforzando la vetrina con delle sbarre, forse ne servivano di più, anche se non ne sono certo: so di furti avvenuti in negozi ben più blindati del mio – ha detto Gianola – speravo di essere più protetto dal momento che sopra l’attività ci sono delle abitazioni invece questo non ha fermato i ladri”.

Il titolare amareggiato ha definito l’episodio la ‘ciliegina sulla torta’: a fine novembre infatti il negozio chiuderà. “Ho aperto nel 2016 ma dopo il Covid il mercato ha preso una piega veramente drammatica, non riesco più ad andare avanti, quindi ho deciso di chiudere e dedicarmi ad altro” ha spiegato.

In un post sui social Gianola ha elencato i modelli rubati: “Se qualcuno dovesse vederli online a prezzi evidentemente troppo bassi avvisatemi” ha concluso.