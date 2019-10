Spara contro lo spacciatore per rapinarlo, resta in carcere il 23enne arrestato

Confermata la custodia cautelare in carcere per il rapinatore che ha sparato al pusher nei boschi

Lo spacciatore ha perso due dita a causa del colpo d’arma da fuoco

LECCO – E’ di oggi la decisione del giudice per le indagini preliminari di convalidare, a seguito dell’interrogatorio di garanzia, la custodia in carcere per il 23enne di origine macedone accusato di tentato omicidio nei confronto di un giovane spacciatore marocchino.

I fatti si erano svolti sabato sera nei boschi tra Lecco e Ballabio. All’indomani, domenica mattina, gli uomini della Squadra Mobile avevano tratto in arresto il sospettato, Mevljan Hetem, nella sua abitazione.

Il giovane, assieme ad un altro complice di origine albanese, si è introdotto in un bosco del capoluogo lecchese in direzione della Valsassina con l’intenzione di rapinare l’incasso del presunto pusher marocchino, di 18 anni.

Quest’ultimo però aveva tentato di resistere all’aggressione e il macedone, a distanza ravvicinata, gli ha sparato un colpo di pistola ad una mano. Il 18enne si è dato alla fuga nei boschi inseguito dai rapinatori ma è riuscito a seminarli ed a raggiungere Laorca, dove ha trovato rifugio in un autobus di linea che lo ha portato alla stazione di Lecco.

Lì è stato chiamato il 118 che ha accompagnato il ragazzo al pronto soccorso, dove gli è stata riscontrata l’amputazione di due falangi della mano sinistra. Nonostante la reticenza della vittima, gli investigatori della Squadra Mobile, con l’ausilio delle Volanti e della Polizia Scientifica, sono riusciti ad individuare alcuni testimoni, acquirenti dello spacciatore.

Grazie alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica del delitto e si identificavano i rapinatori, in particolare il responsabile del tentato omicidio, che veniva trovato nella sua abitazione come se nulla fosse accaduto.

Il PM di turno, dottor Del Grosso, è stato informato dell’arresto e ha disposto il trattenimento presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida.