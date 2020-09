Sparatoria di Olginate, si attende il nulla osta per i funerali di Salvatore De Fazio

Continua la caccia al presunto killer Stefano Valsecchi, 54 anni, residente a Calolzio

Ieri è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Salvatore De Fazio, 47 anni, freddato a colpi di pistola. Ancora ricoverato il fratello Alfredo

OLGINATE – “La moglie e i figli della vittima, comprensibilmente scossi e addolorati, attendono di poter dare l’ultimo saluto al loro caro”. Lo ha fatto sapere l’avvocato Nadia Invernizzi, legale della famiglia di Salvatore e Alfredo De Fazio, i due fratelli vittime della sparatoria che si è consumata nel primo pomeriggio di domenica scorsa, 13 settembre, a Olginate in via Albegno. Nell’agguato Salvatore De Fazio, 47 anni, sposato e padre di tre figli, ha perso la vita. Il fratello Alfredo, 50 anni, è finito in rianimazione all’Ospedale di Varese: i proiettili sparati in sua direzione lo hanno colpito alla mandibola e ad una gamba.

Ancora nessuna indiscrezione sull’esito dell’esame autoptico effettuato ieri, mercoledì, dal dottor Paolo Tricomi sulla salma del 47enne. Il nulla osta per i funerali dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Intanto ancora nessuna traccia del killer. Ad ora il sospettato numero uno per la morte di Salvatore De Fazio è Stefano Valsecchi, 54 anni, imprenditore edile calolziese. Sarebbe stato lui a premere il grilletto, quel tragico pomeriggio: una sorta di regolamento dei conti tra genitori dopo una lite avvenuta la notte precedente tra i rispettivi figli di cui uno, quello di Valsecchi era finito in ospedale con un trauma cranico e la mandibola rotta. La famiglia Valsecchi nei giorni scorsi ha nominato un legale, l’avvocato Marcello Perillo, che si sta occupando del caso.

Il lavoro degli inquirenti, coordinato dal sostituto procuratore Paolo Del Grosso, continua dunque in queste ore per cercare di ricostruire la vicenda. L’unico testimone oculare dell’agguato costato la vita a Salvatore De Fazio è il fratello Alfredo, attualmente ricoverato all’Ospedale di Varese. Le sue condizioni sono stabili, ha confermato il legale, ma l’uomo non è ancora in grado di parlare con i Carabinieri.