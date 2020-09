Sparatoria di Olginate, Valsecchi in tribunale per l’interrogatorio

Dopo l’arresto, Stefano Valsecchi interrogato davanti al giudice

E’ accusato di aver sparato e ucciso Salvatore De Fazio a Olginate

LECCO – E’ arrivato in tribunale intorno alle 10.30, Stefano Valsecchi, per gli inquirenti è lui il killer che il 13 settembre scorso ha sparato contro i fratelli Salvatore e Alfredo De Fazio, a Olginate, uccidendo il primo e ferendo gravemente il secondo.

Dopo aver fatto perdere le sue tracce per giorni, Valsecchi, 54enne piccolo imprenditore edile di Calolziocorte, lunedì si è costituito presentandosi al comando provinciale dei Carabinieri di Lecco insieme al suo avvocato, Marcello Perillo.

Il legale lo affiancherà anche nell’incontro di oggi con il giudice per le indagini preliminari Paolo Salvatore. In tribunale è arrivato anche il tenente colonnello dell’Arma, Claudio Arneodo, che in queste ultime settimane ha coordinato le ricerche del fuggitivo, concluse con l’arresto del 54enne dopo che questo si è presentato spontaneamente agli inquirenti.

Ora si attende l’esito del colloqui con il giudice. Seguiranno aggiornamenti.