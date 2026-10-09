Spray al peperoncino all’istituto Fiocchi di Lecco, una donna in ospedale

L’allarme poco dopo le 21 di venerdì. La donna è stata accompagnata all’ospedale di Lecco in codice verde

LECCO – Intervento dei soccorsi nella serata di oggi, venerdì, all’istituto Fiocchi di Lecco, dove sarebbe stato spruzzato dello spray al peperoncino all’interno della scuola, aperta per lo svolgimento dei corsi serali, rendendo necessario l’arrivo dei mezzi di soccorso.

L’allarme è scattato poco dopo le 21. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e i Vigili del Fuoco. Sono stati allertati anche i Carabinieri.

Dalle prime informazioni emerse, una donna di 56 anni ha avuto bisogno di assistenza sanitaria ed è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice verde.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto né sulle circostanze in cui sarebbe stato spruzzato lo spray all’interno dell’istituto.