Spray al peperoncino in aula: intera classe intossicata al Bertacchi, maxi intervento dei soccorsi

L’allarme questa mattina verso le 11.30

In posto maxi mobilitazione dei soccorritori per prestare assistenza ai coinvolti

LECCO – Momenti di paura in tarda mattinata all’Istituto Bertacchi di Lecco, dove un’intera classe è rimasta intossicata dopo che qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino durante una lezione. L’allarme è scattato poco dopo le 11.30, quando diversi studenti hanno iniziato ad accusare tosse, bruciore al volto e difficoltà respiratorie.

Sul posto si è immediatamente mobilitato un importante dispositivo di soccorso: tre ambulanze, tre automediche, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato sono accorsi all’istituto per gestire l’emergenza e prestare assistenza ai ragazzi.

Gli studenti e i docenti sono stati fatti uscire dalle aule e radunati nel cortile, dove sono stati visitati dal personale sanitario. Fortunatamente, nessuno sembra in gravi condizioni, ma il bilancio resta comunque di più persone colpite dai vapori irritanti.

Presente sul posto anche la dirigente scolastica, Stefania Perego, che ha seguito da vicino le operazioni di soccorso e il rientro alla calma all’interno dell’istituto.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di chiarire le responsabilità dell’accaduto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. L’episodio ha inevitabilmente suscitato forte preoccupazione tra studenti, insegnanti e genitori, in una mattinata che si è trasformata in un vero e proprio scenario di maxi emergenza.