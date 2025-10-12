Spray urticante al Bertacchi, la dirigente Perego: “Misure disciplinari e educative”

L’episodio è avvenuto sabato 11 ottobre intorno alle 11.30 durante una lezione: nessun ferito grave, 25 persone soccorse

Stefania Perego precisa: “Non c’è stata evacuazione e le lezioni non si sono interrotte”. La scuola agirà “per promuovere riflessione e responsabilità”

LECCO – “Le 25 persone soccorse con tempestività, 24 studenti e un’insegnante, sono tutte state valutate in buone condizioni e rientrate a casa immediatamente (22) o nel primo pomeriggio di sabato (3)”. È quanto comunica la dirigente scolastica dell’Istituto Bertacchi di Lecco, Stefania Perego, in seguito all’episodio avvenuto al termine della mattinata di sabato 11 ottobre.

La dirigente precisa inoltre che “non è stata necessaria alcuna evacuazione dell’edificio scolastico: tutte le classi non coinvolte hanno svolto regolarmente le lezioni fino alle ore 12, orario di chiusura delle attività didattiche”. Una puntualizzazione arrivata dopo le prime notizie circolate sull’accaduto, che avevano suscitato comprensibile allarme tra studenti e famiglie.

Perego sottolinea infine che, una volta accertate le responsabilità, “l’Istituto applicherà il regolamento disciplinare in vigore e metterà soprattutto in campo le risorse educative che competono alla scuola, al fine di incentivare una riflessione sul rispetto, sul senso di responsabilità e sulle possibili conseguenze delle azioni”. Parole che intendono ribadire la linea educativa dell’istituto, centrata non solo sulla sanzione, ma anche sul dialogo e sulla consapevolezza dei comportamenti.

I fatti risalgono alla tarda mattinata di sabato, quando, intorno alle 11.30, durante una lezione, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino in un’aula dell’Istituto Bertacchi. Nel giro di pochi istanti, diversi studenti hanno iniziato ad accusare bruciore al volto, tosse e difficoltà respiratorie.

Sul posto si è attivato immediatamente un importante dispositivo di soccorso: tre ambulanze, tre automediche, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato sono intervenuti per prestare assistenza e gestire la situazione. Gli studenti e la docente coinvolti sono stati visitati nel cortile dell’istituto, dove si sono radunati in attesa delle valutazioni sanitarie.

Fortunatamente, nessuno è risultato in gravi condizioni e, come confermato dalla dirigente scolastica, la situazione è rientrata nel primo pomeriggio. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per accertare le responsabilità dell’accaduto, che ha destato preoccupazione ma si è concluso senza conseguenze serie.