SS 36, incidente a Costa Masnaga: code in direzione sud

L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì, intorno alle 6.45

Coinvolte due persone. Inevitabili i disagi alla viabilità

COSTA MASNAGA – Incidente questa mattina, giovedì 16 luglio, lungo la SS 36 all’altezza di Costa Masnaga in direzione sud. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, due macchine si sono scontrate.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, corrispondente a media gravità, di due ambulanze, una della Croce Verde Bosisio e una della Croce Rossa. Due le persone coinvolte nell’incidente che sta inevitabilmente creando ripercussioni al traffico, già di per sé intenso in direzione Milano.