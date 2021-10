DORIO – Soccorsi allertati in codice rosso intorno alle 19.45 di oggi, domenica 10 ottobre, per un incidente lungo la SS 36 direzione Sud. In base alle prime informazioni disponibile, lo scontro sarebbe avvenuto all’altezza di Dorio coinvolgendo un’auto e una moto. Sul posto, insieme a due ambulanze, anche i Vigili del Fuoco.

Maggiori informazioni non appena disponibili