SS36. Auto esce di strada, code in direzione Milano all’altezza di Bosisio

Un’auto ha perso il controllo ed è andata a sbattere

Soccorsa una donna di 58 anni

BOSISIO PARINI – Mentre in direzione Lecco la viabilità era bloccata a causa dei lavori all’altezza di Suello, in direzione Milano a creare lunghe code è stato un incidente. Un’auto è uscita di strada andando a sbattere contro il guard-rail all’altezza dello svincolo di Bosisio Parini in carreggiata Sud.

Sul posto, oltre alla Polstrada, è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio. Soccorsa una donna di 58 anni che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico) e trasportata all’ospedale.