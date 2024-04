SS36. Auto si ribalta all’altezza dello svincolo di Annone

L’incidente è avvenuto alle 17.30 di oggi, nessun ferito grave

Soccorsa una donna di 59 anni, sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco

ANNONE – Incidente lungo la Statale 36 intorno alle 17.30 di oggi, 28 aprile, quando un’auto si è ribaltata all’altezza dello svincolo di Annone Brianza in direzione Lecco. Il comando dei Vigili del Fuoco è intervenuto con due autopompe dalla centrale e dal distaccamento di Valmadrera.

Al momento dell’arrivo dei pompieri, la donna di 59 anni al volante della vettura era già uscita dall’abitacolo ma è stata comunque sottoposta ai controlli del caso ed è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) da un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio.

Ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altri veicoli e persone. L’auto probabilmente ha colpito la cuspide in plastica situata in corrispondenza dell’uscita per poi andare a ribaltarsi sul manto erboso.