SS36, auto si ribalta nel tunnel del Barro in direzione Nord

LECCO – Incidente nel tunnel del Monte Barro in direzione Nord, lungo la SS36. Il sinistro, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine giunte sul posto, è avvenuto poco dopo le 18 di oggi, sabato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui automedica, Croce Rossa di Valmadrera, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.

Due sarebbero le persone rimaste ferite nell’incidente, un uomo di 34 anni e un bambino di 2, le cui condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione. Inevitabili le code per chi sta viaggiando in direzione Lecco.