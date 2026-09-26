SS36. Brutto incidente in galleria all’altezza di Varenna: auto ribaltata, code verso Sondrio

Due le persone coinvolte, nessuna sarebbe in pericolo di vita

L’incidente è avvenuto poco prima delle 6 di oggi, sabato

VARENNA – Brutto incidente tra due auto all’alba di oggi, sabato 26 settembre, lungo la Statale 36 all’altezza di Varenna, nella galleria Regoledo, in direzione Sondrio. Mancavano pochi minuti alle ore 6 quando due auto si sono scontrate in maniera molto violenta, nell’impatto una si è ribaltata.

Subito sono stati attivati i soccorsi, sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e della Croce Rossa di Lecco, assieme all’automedica da Lecco, ai Vigili del Fuoco e alla Polstrada. Coinvolti un giovane di 22 anni e un uomo di 72 anni. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critiche).

Le auto incidentate occupano la corsia di marcia, inevitabili le conseguenze sulla viabilità con rallentamenti e code in direzione Sondrio all’altezza dell’incidente.