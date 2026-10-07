SS36. Caduta in moto sul Terzo Ponte, code in direzione Milano

LECCO – Un altro incidente lungo la Statale 36 dopo quelli avvenuti nella mattinata di oggi, mercoledì 7 ottobre, a Costa Masnaga. Questa volta si tratta della caduta di un motociclista sul Terzo Ponte di Lecco in direzione Milano. L’incidente è avvenuto verso le ore 11.30.
Sul posto è giunta un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, coinvolto un uomo di 65 anni che se la sarebbe cavata con ferite lievi (codice verde). Inevitabili le ripercussioni sul traffico con code in direzione Sud. L’esatta dinamica dell’accaduto al vaglio degli organi competenti.
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