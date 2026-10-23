SS36, incidente a Lecco all’uscita Meridiana direzione Sud: soccorsi in azione

Il sinistro si è verificato alle 12:15 circa di oggi, venerdì
LECCO – Incidente lungo la SS36, nel sottopasso di Lecco all’altezza dell’uscita Lecco Centro (Meridiana) in direzione sud avvenuto alle 12:15 circa di oggi, venerdì. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: sul posto l’ambulanza dal Soccorso degli Alpini di Mandello e la Polstrada.
Possibili code e rallentamenti per chi sta viaggiando verso Milano. Ancora da stabilire l’esatta dinamica del sinistro dove, sarebbe coinvolta solamente un’auto.
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