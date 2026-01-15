SS36, incidente all’altezza di Costa Masnaga lungo la SS36 in direzione Lecco

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, giovedì. Sul posto i mezzi di soccorso

COSTA MASNAGA – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la SS36, all’altezza dell’uscita Costa Masnaga Est in direzione Lecco e ha visto il coinvolgimento di una donna di 29 anni.

Secondo le prime informazioni, l’auto sarebbe uscita di strada impattando contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti gli enti di soccorso allertati: la Polizia Stradale di Milano, i Vigili del Fuoco di Lecco e il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Milano Messina. Presente anche il personale sanitario con un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e l’automedica.

L’allarme è scattato intorno alle 16.10. In base a una prima ricostruzione, la donna potrebbe aver fatto tutto da sola, ma la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, impegnata negli accertamenti per chiarire le cause e l’esatta sequenza dei fatti. La circolazione nel tratto interessato ha risentito delle operazioni di soccorso e dei rilievi. La donna è stata portata all’ospedale in codice giallo.