SS36, incidente nella galleria Borbino in direzione sud

L’allarme è scattato poco dopo le 19.20: accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente

ABBADIA LARIANA – Incidente nella Galleria Borbino lungo la SS36 in direzione sud, all’altezza dell’immissione dalla Sp72, direttrice percorsa dai veicoli provenienti da Abbadia Lariana.

Il sinistro è avvenuto alle 19:20 circa, con la richiesta di intervento di soccorso. Sul posto sono giunte due automediche, tre ambulanze: Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, Lariosoccorso e Croce Rossa di Colico, Vigili del Fuoco e Polstrada.

Ancora da stabilire l’esatta dinamica del sinistro nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli, mentre quattro persone sono state portate all’ospedale di Lecco: due in codice giallo e altre due in codice verde; una quinta persona non ha avuto bisogno di trasporto in ospedale.

Inevitabili le code per chi viaggia verso Lecco su entrambe le direttrici SS36 e SP72.