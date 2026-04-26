SS36, incidente nella galleria Borbino in direzione sud

L’incidente è avvenuto alle 18 circa di oggi, domenica. Sul posto i soccorsi

ABBADIA LARIANA – Si segnala un incidente lungo la SS36 avvenuto alle 18 circa di oggi, domenica, in direzione sud (Milano) nella galleria Borbino, all’altezza dell’intersezione con la SP72.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: automedica, ambulanza del Soccorso Bellanese, Vigili del Fuoco e Polstrada. Sarebbero più di due le vetture coinvolte nell’incidente e sei le persone rimaste coinvolte. La SS36 è stata chiusa momentaneamente, il tempo necessario per consentire l’intervento dei soccorsi.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.