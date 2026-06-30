SS36. Incidente nella galleria del monte Barro, code in direzione Milano

Soccorso un uomo di 68 anni che se la sarebbe cavata con ferite lievi

Terzo incidente sulla Statale 36 nel giro di poche ore dopo quelli di Arosio e Annone Brianza

LECCO – Terzo incidente sulla Statale 36 nel giro di poche ore dopo quelli di Arosio e Annone Brianza avvenuti in mattinata. I soccorsi sono stati allertati nuovamente pochi minuti prima delle 11 di oggi, martedì, per un’auto che avrebbe perso il controllo ed è andata a sbattere mentre percorreva la galleria del monte Barro in direzione Milano.

Sul posto stanno intervenendo un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, l’automedica da Lecco e i Vigili del Fuoco. Coinvolto un uomo di 68 anni che se la sarebbe cavata con ferite lievi (codice verde). Inevitabili i disagi alla circolazione stradale, subito si sono formate lunghe code in direzione Milano.