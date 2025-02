SS36. Incidente nell’attraversamento di Lecco, code in direzione Sondrio

Auto ribaltata all’altezza dell’ultima uscita per Lecco

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 17.30

LECCO – Incidente in Statale 36 intorno alle ore 17.30 di oggi, sabato 8 febbraio, nell’attraversamento di Lecco in direzione Nord. Si segnalano rallentamenti e code in direzione Sondrio (Nord).

Coinvolta un’auto che si sarebbe ribaltata all’altezza dell’ultima uscita per Lecco Centro. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera per prestare soccorso a due persone, una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 31 anni lievemente feriti. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale.