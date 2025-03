SS36. Incidente sul Terzo Ponte in direzione Sondrio, disagi alla viabilità

Il tamponamento intorno alle 9 di stamattina, mercoledì

Nella galleria Borbino, invece, i soccorsi sono intervenuti per un uomo che ha accusato un malore

LECCO – Incidente intorno alle ore 9 di oggi, mercoledì 19 marzo, sulla Statale 36 in direzione Sondrio. Code e rallentamenti fin nel tunnel del Barro, verso Lecco, per un tamponamento tra più auto avvenuto nei pressi del Terzo Ponte. Al momento non si segnalano feriti.

Disagi alla circolazione anche qualche chilometro più avanti, nella galleria Borbino ad Abbadia, dove un uomo di 65 anni è stato soccorso in gravi condizioni dopo aver accusato un malore. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, l’automedica e la Polizia Stradale.