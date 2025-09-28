SS36. Incidente tra Abbadia e Lecco, code in direzione Milano

Code e rallentamenti sia sulla Statale 36 che sulla Strada Provinciale 72

Due donne coinvolte nel tamponamento, nessuna sarebbe in gravi condizioni

LECCO – Incidente poco prima delle ore 18 di oggi, domenica 28 settembre, lungo la Statale 36 in direzione Milano, proprio all’altezza della frana caduta sulla carreggiata opposta (Nord). Probabilmente un automobilista si è distratto a guardare i soccorritori impegnati sul lungo della frana e ha tamponato un’altra auto.

Fortunatamente le conseguenze per le persone coinvolte (una ragazza di 24 anni e una donna di 44 anni) non sarebbero gravi, ma l’incidente sta causando lunghe code e rallentamenti sia lungo la Statale 36 che sulla Sp 72. Sul posto le ambulanze del Soccorso Bellanese e del Soccorso degli Alpini di Mandello.