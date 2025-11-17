SS36. Furgoncino in contromano, incidente tra Bellano e Dervio

Scontro in direzione Nord, code verso Sondrio

Soccorsi al lavoro, tre le persone coinvolte. Nessun ferito grave

BELLANO – Incidente intorno alle ore 11.30 di oggi, lunedì 17 novembre, lungo la Statale 36, nel tratto tra Bellano e Dervio in direzione Sondrio (Nord). Si tratterebbe di uno scontro tra un’auto e un furgoncino, pare che quest’ultimo abbia imboccato la strada in contromano all’altezza dello svincolo di Dervio (la dinamica ufficiale è però ancora al vaglio delle forze dell’ordine).

Sul posto sono intervenute le ambulanze del Soccorso Bellanese e del Soccorso degli Alpini di Mandello, l’auto infermieristica da Bellano, l’auto medica da Lecco e i Vigili del Fuoco. Sarebbero coinvolti due giovani di 22 anni, che viaggiavano sull’auto e non avrebbero avuto conseguenze, mentre il 40enne alla guida del furgoncino è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in codice verde (poco critico). Si segnalano rallentamenti e code in direzione Sondrio.