SS36. Incidente tra Briosco e Arosio: strada chiusa e lunghe code verso Milano

Tre i mezzi coinvolti e cinque le persone soccorse

Grossi disagi alla viabilità con lunghe code verso Milano

AROSIO – Brutto incidente quello avvenuto poco dopo le 7.30 di oggi, mercoledì 3 giugno, lungo la Statale 36 nel tratto tra Arosio e Briosco in direzione Sud. A causa di un incidente tra tre veicoli, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata verso Milano, con uscita obbligatoria al km 28,200.

Inevitabili le conseguenze sul traffico, subito si sono formate lunghe code e anche la viabilità locale è andata in crisi. In prossimità dell’incidente si sono formate code anche in direzione opposta (verso Lecco). Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Sul posto anche tre ambulanze e l’auto infermieristica da Molteno per prestare soccorso ai feriti. Sarebbero infatti coinvolte cinque persone (nessuna sarebbe in pericolo di vita), quattro uomini di 37, 38, 39 e 40 anni e una donna di 41 anni. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.