SS36. Mezzo pesante in panne, chiusa una corsia sul Terzo Ponte e code

Traffico rallentato verso sud

LECCO – Disagi alla viabilità nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno, lungo la SS36 in direzione Milano a causa di un camion rimasto fermo sulla rampa di ingresso del Bione.

Per consentire il recupero del mezzo è stato necessario chiudere temporaneamente un tratto di strada, con interdizione della corsia di destra lungo il Terzo Ponte. Sul posto è presente il personale Anas, impegnato nella gestione dell’intervento e nella regolazione del traffico.

La situazione ha provocato rallentamenti e code lungo l’arteria, disagi anche all’altezza dell’Ospedale Manzoni con rallentamenti all’ingresso del tunnel verso Milano.