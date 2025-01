SS36. Ore 16 – Incidente nella galleria del Barro, code in direzione Sondrio

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi

Rallentamenti e code nella galleria del Barro

LECCO – Incidente stradale poco prima delle ore 16 di oggi, giovedì 2 gennaio, lungo la Statale 36 all’uscita della galleria del Monte Barro in direzione Nord. Si segnalano rallentamenti e code per chi viaggia in direzione Sondrio.

Sul posto stanno intervenendo un’ambulanza della Croce Verde Bosisio, l’auto infermieristica da Molteno, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Nell’incidente sarebbero coinvolte almeno due persone, tra cui un giovane di 23 anni e un uomo di 44 anni che non sarebbero in gravi condizioni. Come detto, traffico difficoltoso in direzione Nord.