SS36 Racc, incidente in galleria, coinvolto un motociclista

Incidente lungo la nuova Lecco – Ballabio alle 17:50 circa nella galleria Valsassina. Sul posto i soccorsi

BALLABIO – Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 36 Racc (nuova Lecco – Ballabio), nel tratto della galleria Valsassina, nel territorio comunale di Ballabio.

L’allarme è scattato alle 17.50 circa per un incidente stradale che ha coinvolto una moto. Secondo le prime informazioni disponibili, una persona sarebbe rimasta coinvolta nella caduta del mezzo. Sul posto sono stati attivati i soccorsi sanitari in codice giallo.

La centrale operativa dell’emergenza ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Lecco e un mezzo di soccorso di Volontari del Soccorso Calolziocorte. Allertata anche la Polizia Stradale di Lecco per i rilievi e la gestione della viabilità.

La missione risulta tuttora in corso e la persona coinvolta è stata portata in ospedale in codice giallo.