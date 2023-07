SS36. Sbanda per evitare un albero caduto: motociclista in rianimazione

Ricoverato al Manzoni di Lecco il 48enne caduto dalla moto questa mattina lungo la SS36

L’uomo ha riportato diverse fratture e contusioni, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

LECCO – E’ ricoverato in rianimazione con prognosi riservata il motociclista caduto questa mattina, mercoledì, dalla moto mentre percorreva la SS 36 in direzione Nord all’altezza di Civate.

L’uomo, 48 anni, E.C.P. le iniziali, avrebbe sbandato con la moto per evitare l’impatto con un albero appena abbattuto al suolo (tanto da invadere tutta la pista ciclabile limitrofa alla superstrada) dalle forti raffiche di vento scatenate dal violento temporale di questa mattina.

Una caduta, quella del motociclista, molto violenta tanto che i soccorritori, allertati inizialmente in codice giallo, hanno poi trasferito l’uomo in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco, dove è attualmente ricoverato per diverse fratture costali e contusioni.

I medici che lo hanno preso in cura non hanno ancora sciolto la prognosi e il motociclista è ricoverato in rianimazione, anche se per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.