SS36. Tamponamento all’altezza di Annone, lunghe code in direzione Milano

Quattro auto coinvolte nell’incidente avvenuto intorno alle ore 8.30

Una corsia è stata chiusa per consentire i soccorsi, grossi disagi alla viabilità

ANNONE BRIANZA – Pochi minuti dopo l’incidente avvenuto ad Arosio in direzione Nord (Lecco), un nuovo incidente si è verificato, sempre sulla Statale 36, questa volta all‘altezza di Annone Brianza in direzione Sud (Milano). Quattro le auto coinvolte in un tamponamento intorno alle 8.30 di oggi, martedì.

Subito si sono formate lunghe code verso Milano anche perché una delle due corsie sarebbe stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio che ha prestato le prime cure alle quattro persone coinvolte (nessuna sarebbe in pericolo di vita): due ragazzi di 26 e 28 anni, un uomo di 61 anni e una donna di 43 anni.