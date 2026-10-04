SS36, traffico in direzione Milano per incidente all’altezza di Abbadia

E’ successo poco prima delle 18

ABBADIA – Incidente lungo la Statale 36 in direzione Milano nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 18 all’altezza della galleria Borbino, coinvolgendo due automobili con cinque persone a bordo.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. L’allarme ha fatto scattare un importante dispiegamento di soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze, del Soccorso degli Alpini di Mandello e del Soccorso Bellanese, oltre all’automedica, alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco.

L’incidente è avvenuto in un orario particolarmente delicato per la viabilità, quello del rientro domenicale, e sta provocando disagi e rallentamenti al traffico in direzione Milano.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.