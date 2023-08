Statale 36. Incidente a Dervio, chiusa la strada in direzione Sondrio

Grossi disagi alla circolazione per un tamponamento a catena, uscita obbligatoria a Bellano

Nello scontro sono rimasti coinvolti 5 mezzi. I sanitari hanno soccorso tre persone

DERVIO – Statale 36 chiusa in direzione Nord (Sondrio) all’altezza della galleria Corenno (Dervio) per un incidente che ha visto coinvolti ben cinque mezzi tra cui un furgone e due camion. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, giovedì 3 agosto, è la circolazione è stata momentaneamente interrotta per consentire l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Bellano e da Lecco, insieme alla Polizia Stradale, a due ambulanze del Soccorso Bellanese e all’automedica. Soccorse tre persone: due ragazzi di 35 e 37 anni e un uomo di 51 anni, nessuno dei quali dovrebbe essere in pericolo di vita.

Inevitabili i disagi alla circolazione con rallentamenti e lunghe code. Proprio a causa della chiusura della SS36 in direzione Nord e della relativa uscita obbligatoria allo svincolo di Bellano, disagi si stanno riscontrando anche sulla Strada Provinciale 62 nel tratto che dallo svincolo della superstrada scende verso Bellano.