SS36. Veicolo ribaltato nella galleria Luzzeno e tamponamento nella galleria Scoglio

Doppio incidente dopo le 15 di oggi sulla Statale 36. Il primo in direzione Sondrio, il secondo in direzione Lecco

Un veicolo che trasportava olio alimentare si è ribaltato nella galleria Luzzeno. Tamponamento tra un’auto e un camion nella galleria Scoglio

LECCO – Incidente lungo la Statale 36, a Lierna, nella galleria Luzzeno. Un veicolo che trasportava olio alimentare si è ribaltato in carreggiata Nord poco dopo le ore 15 di oggi, lunedì 17 giugno. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polstrada. Soccorso un uomo di 78 anni. Si segnalano code e rallentamenti in direzione Sondrio.

Pochi minuti dopo, intorno alle 16, un secondo incidente (tamponamento tra un’auto e un camion) è avvenuto in direzione opposta, verso Lecco (Sud), nella galleria Scoglio all’altezza di Lierna. Soccorse tre persone: una ragazza di 33 anni, un uomo di 49 anni e un uomo di 66 anni (nessuno in pericolo di vita). Sul posto un’ambulanza del Soccorso Bellanese, i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Anche in questo caso si segnalano code e rallentamenti verso Lecco.