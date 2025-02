Statale 36. Ribaltamento nel tunnel del Monte Barro, traffico rallentato

Sei persone rimaste coinvolte, tra cui quattro ventenni

Rallentamenti all’interno della galleria fino al luogo del sinistro

LECCO – Incidente nel tunnel del Monte Barro, lungo la SS36 in direzione Milano: un’auto si è ribaltata su un fianco finendo a ridosso della parete della galleria, probabilmente entrando in colluttazione con un secondo veicolo anch’esso fermo in mezzo alla corsia, anche la dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire.

Risulterebbero sei persone coinvolte, tra cui quattro giovani ventenni. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18. Intervenuti sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e un’automedica da Lecco, oltre ai Vigili del Fuoco di Lecco. Allertata anche la Polstrada.

Conseguentemente all’incidente si stanno registrando rallentamenti all’interno del tunnel fino al luogo dove è avvenuto l’impatto, passato questo punto la circolazione riprende regolarmente.