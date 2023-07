Sueglio. Abitazione va a fuoco, pompieri al lavoro

L’incendio scoppiato intorno alle ore 13 di oggi, mercoledì, in un edificio in ristrutturazione

Vigili del Fuoco ancora sul posto per domare le fiamme

SUEGLIO – Sono in corso le operazioni da parte dei Vigili del Fuoco per domare un incendio scoppiato in un’abitazione a Sueglio, comune della Valvarrone. Le fiamme hanno cominciato a divampare oggi, mercoledì, intorno alle ore 13.00 nell’edificio in fase di ristrutturazione.

Intervenute due squadre del distaccamento di Bellano, unitamente al funzionario di servizio, per limitare il diffondersi delle fiamme e i danni alla struttura.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato allo sviluppo dell’incendio.